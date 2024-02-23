Düzce Terminal Kavşağında Otomobiller Çarpıştı, 2 Kişi Hafif Yaralandı

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Düzce terminal kavşağında meydana gelen kazada otomobiller çarpıştı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza Düzce Terminal mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Fatma Ç. idaresindeki 34 BCM 121 plakalı otomobil Terminal mevkiinde U dönüşü yaptığı esnada Şehir mezarlığı istikametinden Aziz Yıldırım Bulvarı istikametine seyir halinde olan Selma B. idaresindeki 81 BG 061 plakalı opel marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki otomobilde bulunan İrem A. ve Duran D. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulans hastaneye kaldırılırken, kaza sebebi ile tek şeritten verilen yol araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE