Düzce Valiliği 148 okulda güvenlik için 97 koordinasyon görevlisi görevlendirdi - Son Dakika
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Düzce Valiliği 148 okulda güvenlik için 97 koordinasyon görevlisi görevlendirdi

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Düzce Valiliği 148 okulda güvenlik için 97 koordinasyon görevlisi görevlendirdi
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Düzce Valiliği, Güvenli Okul, Güvenli Gelecek projesi kapsamında 148 okul çevresinde güvenlik tedbirlerini en üst düzeye çıkardı. Risk analizleri doğrultusunda 97 koordinasyon görevlisi ve 42 motorize ekip görevlendirildi; öğrenciler için güvenli ortam hedeflendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce Valiliği, "Güvenli Okul, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında il genelindeki 148 okul ve çevresinde güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığını bildirdi. Risk analizleri doğrultusunda okullarda koordinasyon görevlileri ve motorize timler sahaya indi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda eğitim kurumları ve çevrelerinde geniş çaplı bir güvenlik ağı oluşturulduğu belirtildi. Açıklamada, öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla il genelindeki 148 okul ve çevresinde; 97 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 1 okul kolluk görevlisi, 106 okul bahçe görevlisi ve 42 motorize ekibin görevlendirildiği kaydedildi.

"Güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarıldı"

Açıklamada, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeye çıkarıldığına dikkat çekilerek, "Okullarımızda güvenliğin artırılarak sürdürülebilmesi ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla; okullardaki görevlilerimize okul ve çevresinde güvenliğin üst düzeyde sağlanması, muhtemel risk ve olayların önlenmesi, 112 Acil Çağrı Merkezi ile etkin iletişim, şüpheli kişi ve durumların bildirilmesi konularında gerekli bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Yapılan bu çalışmalarla okul yönetimleri, eğitimin her kademesinde görev yapan personel, öğrenciler ve güvenlik birimleri arasındaki iletişim ve koordinasyonun güçlendirilerek öğrencilerimizin eğitimlerini güvenli, huzurlu ve sağlıklı bir ortamda sürdürmeleri hedefleniyor" denildi.

Kaynak: İHA
Düzce Valiliği3. SayfaGüvenlikGüncelEğitimSon Dakika

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