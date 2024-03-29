Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Düzce\'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şahıs tutuklandı

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu madde getirirken yakalanan 3 şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. İstanbul plakalı araçta ve şahısların üzerinde bin 582 adet sentetik ecza ve 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslar, yapılan sorgularının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:04
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmada Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu dahilinde yapılan soruşturmada Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Düzce'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen İstanbul plakalı araç otoyol üzerinde durdurulmuş yapılan aramada araçta ve şahısların üzerinde bin 582 adet sentetik ecza, 13 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Araç içinde bulunan ve gözaltına alınan 4 suç kaydı bulunan B.G., 8 suç kaydı bulunan M.K. ve 15 ayrı suç kaydı bulunan T.Y. isimli şahıslar, yapılan sorgularının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

İstanbul, Düzce, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'ye uyuşturucu getirirken yakalanan 3 şahıs tutuklandı - Son Dakika

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