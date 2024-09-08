Düzcespor-Bursaspor Maçında Olaylar - Son Dakika
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Düzcespor-Bursaspor Maçında Olaylar

Düzcespor-Bursaspor Maçında Olaylar

Düzcespor-Bursaspor maçında çıkan olaylarla ilgili Düzce Valiliği'nden açıklama yayınlandı. Bursaspor taraftarlarının stadyuma fazla sayıda gelmesi ve yaşanan arbede sonucunda bazı olaylar meydana geldiği belirtildi.

08.09.2024 03:22
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Düzcespor- Bursaspor maçında çıkan olaylarla ilgili Düzce Valiliği'nden açıklama yayınlandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig açılış maçında Düzcespor, evinde Bursaspor'u ağırladı. Mücadele Bursaspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona ererken, Bursaspor taraftarlarının çıkardığı olaylar ile ilgili Düzce Valiliği'nden açıklama yayınlandı. Yapılan açıklamada 450 kontenjan verilen Bursaspor taraftarlarının şehre daha kalabalık geldiği belirtilen açıklamada, "07.09.2024 günü saat 16.00'da oynanan Düzcespor - Bursaspor müsabakasına kulüplerimizin ortak talebi doğrultusunda il Spor Güvenlik Kurulu kararı ile stadyum kapasitesinin %10'u oranında (450) misafir takim seyircisi için yer ayrılması kararlaştırılarak kulüplere bildirilmiştir. Ev sahibi kulüp tarafından (450) bilet tahsis edilmesine karşın müsabakayı izlemek için (1200) Bursaspor taraftarı stadyuma gelmiştir. Stadyumun misafir takım trübününün fiziki kapasitesi olan (450) seyircinin maç saati öncesinde kontrolleri yapılarak müsabakaya girişleri sağlanmıştır. Biletsiz ya da aynı seri numarasi içeren fotoğraf kartına basılmış taklit biletle stadyuma girmeye çalışan taraftarlara misafir takım trübününün dolduğu, stadyuma alınamayacakları defaten iletilmiştir. Ancak dışarda bulunan bazı taraftarların dış güvenlik bariyerini aşarak stada girme teşebbüsünde bulunmalar üzerine yaşanan arbede sırasında istenmeyen bazı olaylar meydana geldiği gözlemlemiştir. Yaşanan olayların çok yönlü olarak incelenmesi için idari tahkikata başlanılmış olup zor kullanma yetkisini aştığı değerlendirilen (1) personel görevden uzaklaştırılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzcespor-Bursaspor Maçında Olaylar - Son Dakika

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