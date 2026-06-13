Düziçi'nde Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde iki motosikletin karıştığı trafik kazasında sürücüler yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz isimleri öğrenilemeyen iki motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındıkları öğrenildi.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - OSMANİYE