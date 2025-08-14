Düziçi\'nde Orman Yangını Kontrol Altında

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın, Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyü kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek yaklaşık 500 dekar alana yayıldı. Yangına bölgeye sevk edilen 20 arazöz, 10 su tankı, 4 helikopter, 5 itfaiye aracı, 10 pikap, 15 teknik personel, 90 orman işçisi, 10 itfaiye personeli ve 30 vatandaş olmak üzere toplam 145 kişi ile müdahale edildi. Yoğun çalışmanın ardından alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yangın bölgesine giderek söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemeleri sonrası açıklama yapan Vali Yılmaz, "Yangına 200 personel, 20 arazöz ve 4 helikopterle müdahale ediyoruz. İnşallah önümüzdeki 1 saat içerisinde tamamen kontrol altına alınacağını düşünüyoruz. Bu sıralar gerçekten ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi Osmaniye'mizde de sık sık yangınlar oluyor. Kıymetli hemşehrilerimize bir kez daha çok dikkatli olmaları gerektiğini söylüyoruz. Çünkü yanan bu yeşil vatanın tekrar eski haline gelmesinin yıllar sürdüğünü biliyoruz. Yeşil vatanımızı korumak için canla başla mücadele eden orman teşkilatımız başta olmak üzere tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - OSMANİYE