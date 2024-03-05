E-5 Karayolu'nda 'makas' kazası sonrası kavga kamerada: Rahat tavırlı sürücüyü linçten polis kurtardı
İSTANBUL - Kadıköy'de "makas" attığı iddia edilen bir sürücü, iki araca çarparak kazaya neden oldu. Araçlarda yüksek maddi hasar oluşması ve makas atarak kazaya sebep olan sürücünün rahat tavırları diğer sürücüleri adeta çıldırttı. Yaşanan tartışma anı bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, trafik magandasına linç girişimini trafik polisleri önledi.
Olay, önceki hafta salı günü saat 21.00 sıralarında Kadıköy'de bulunan Bostancı Köprüsü altında meydana geldi. İddiaya göre bir sürücü, seyir halinde ilerlediği esnada diğer araçlara "makas" atarak ilerlemeye başladı. Dakikalarca bu şekilde ilerleyen sürücü, iki araca çarparak kaza yaptı. Kendisiyle birlikte iki araçta büyük maddi hasar meydana gelen kazada, olay yerine gelen trafik polisleri rahat tavırlar sergileyen sürücüyü diğer vatandaşların elinden güçlükle kurtardı. Dakikalarca küfürlerin havada uçuştuğu anlarda polis ekipleri araya girerek kazaya karışan sürücüleri sakinleştirmek için büyük çaba gösterdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › E-5 Karayolu'nda 'makas' kazası sonrası kavga kamerada: Rahat tavırlı sürücüyü linçten polis kurtardı - Son Dakika
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bulunan Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Onur D., polis memurlarını tehdit ederek market görevlisine hakaret etti. Onur D., görevinden uzaklaştırıldı ve idari soruşturma başlatıldı.
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bulunan erkek öğrenci yurdunun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sırasında öğrencilerin okulda olmaması facianın önüne geçti.
Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası yaşlı adam, sulama kanalında ölü olarak bulundu. Ceset, su içerisinden kepçe yardımıyla çıkartıldı. Alzaymır hastası olan Osman Yoğurtoğlu'nun ailesi bir gündür haber alamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Vatandaşlar sulama kanalında sürüklenen cesedi görünce durumu polise bildirdi. Sualtı polisleri tarafından yapılan arama çalışmaları sonucunda Yoğurtoğlu'nun cansız bedeni bulundu. Ceset, sulama kanalının demir korkuluklarının yüksek olması nedeniyle kepçe yardımıyla dışarı çıkartıldı. Ölen adamın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Sultangazi'de bir iş merkezine gelen maskeli 4 kişi, bekçiyi rehin alarak işyeri sahibinin ofisine çıktı. Ancak işyeri sahibinin olmadığını görünce bekçiyi bırakarak kaçtılar. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bulunan Elmacıoğlu isimli restoranda çıkan baca yangını, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yangının neden çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay'ın Antakya ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından kurulan barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı veya yaralanma olmazken, baraka kullanılamaz hale geldi.
Şarkıcı Müşerref Akay, Gökay Kalaycıoğlu'nun programında eski eşinin kendisine el kaldırması üzerine kocasını dövdüğünü açıkladı. Akay, yaşadığı olayları paylaşarak, ailede şiddetin olmadığını ve kendisine el kaldıran birini boşayacağını söyledi.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "'Uluslararası Casusluk Faaliyetlerinin Tespit ve Deşifresi'ne yönelik İstanbul'da eş zamanlı olarak İsrail istihbarat unsurlarına karşı düzenlenen 'KÖSTEBEK-2' operasyonunda 7 şüpheli yakalandı.
Küçükçekmece'de park halindeki bir araçta hareketsiz yatan bir kişi kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Şahsın kimliği Mesut Özkol olarak belirlendi. Araçta bulunan silahla ilgili soruşturma devam ediyor.
Elazığ'ın Zafran Mahallesi Kanal Üstü Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında, sürücüleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?