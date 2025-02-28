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E-5'te makas atan trafik magandasına ceza yağdı

İSTANBUL - E-5 Karayolu'nda aracıyla trafikte makas atarak ilerleyen sürücüye polis ekipleri tarafından toplam 13 bin 420 TL idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sanal Trafik Devriyesi ekipleri, 23 Şubat'ta D-100 Güney Yol Bakırköy mevkiinde makas atan sürücünün görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, 34 KGG 024 plakalı araç sürücüsünün kimliği tespit edildi. S.Ç. isimli şahsa Karayolları Trafik Kanunu'nda "film cam, makas atmak, yakın takip ve saygısızca araç kullanmak" suçlarından 13 bin 420 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan, sürücü "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlemler yapılması için Bakırköy Ataköy Şehit Taç Mehmet Türkün Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.