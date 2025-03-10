E5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika
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E5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı

E5\'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı

E5 Haramidere'de bir İETT otobüsü geri kayarak taksi ve dolmuşa çarptı; bir kişi yaralandı.

10.03.2025 10:52
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E5 Haramidere Edirne istikametinde İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra bir anda geri geri kaymaya başlayarak ticari taksiye ve dolmuşa çarptı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüste bulunan bir kişi yaralandı.

E5 Haramidere Edirne istikametinde HO 16 60 plakalı İETT otobüsü duraktan yolcu aldıktan sonra bir anda geri geri kaymaya başladı. Kayan otobüs önce bir 34 M 5615 plakalı dolmuşa daha sonra da 34 TCV 84 plakalı ticari taksiye çarparak yan yoldaki refüjü aşıp E-5 Karayoluna çıktı. Otobüs daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otobüs içerisinde ve dolmuşta bulunan yolcular korku dolu anlar yaşadı. İETT otobüsünde bulunana bir kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle Edirne istikameti ve 2 şerit trafiğe kapatıldı. Yapılan çalışmaların ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Kazaya karışan dolmuş şoförü

"E-5'de ilerliyordum. Arkadaş arabası arızalıymış her halde geri geri E-5 devam ediyordu. Aracımın sağ arka tarafından vurdu. Ardımdan sarı ticari taksiye vurdu. Peşinden kaldırımdan uçarak E-5 yanlamasına girdi. Bariyerlere vurarak durdu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa E5'te İETT Otobüsü Kaza Yaptı - Son Dakika

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