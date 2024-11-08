Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor - Son Dakika
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Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor

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Ünlü sunucu Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014'te evlenip 2015'te anlaşmalı olarak boşandı. Boşanmanın ardından çocukları Eymen'in velayeti Ece Erken'de kaldı. Ancak o günden beri çiftin arasında nafaka krizi de yaşanmaya devam ediyor. Erken, şimdi de eski eşini icraya vereceğini duyurdu.

08.11.2024 13:58  Güncelleme: 14:12
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Bir dönem ekranların en popüler sunucularından biri olan Ece Erken, Serkan Uçar ile 2014 yılında evlenmişti. Eymen adında bir oğulları olan çift, bir yıl sonra anlaşmalı olarak boşanmıştı.

Yıllar önce boşansalar da sürekli birbirlerine açtıkları davalar ve şikayetlerle gündeme gelen eski eşler arasında yine nafaka krizi çıktı. Velayeti annede olan Eymen'in biyolojik babası ile görüşmediğini söyleyen Ece Erken naftasının da ödenmediğini açıkladı.

NAFAKA KRİZİ ÇIKTI

Erken, son olarak yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Benim bir evladım var ve ben evladımdan dolayı hayatıma en güzel şekilde devam etmek zorundayım. Evladıma çünkü maddi manevi ben bakıyorum. Biyolojik babasıyla görüşmüyor. Nafakası 5 bin TL o da aylardır ödenmiyor zaten. İcraya vereceğim. Nafakayı artırma davası da açacağım. Şu an 8 bin dolarlık bir evde kirada oturuyor ama başkasının adına tutuyor evi. Hakkımı helal etmiyorum"

Ece Erken eski kocası Serkan Uçar\'ı icraya veriyor

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Son Dakika 3.Sayfa Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • sudem meliss:
    Sorunlu Kaşar peyniri 13 0 Yanıtla
  • Ayşe Onat:
    Yaaa arkadaş bir insan bu kadar parazit nasıl olur anlamıyorum. Karnının doymadığı yerden uzak dursana , kaliteli bir duruş sergilesene. Ayrıca besleyemeyeceksen neden doğurdun 6 0 Yanıtla
  • Bilişim Hurda:
    Para para para. Sen nelere kadirsin. Kimin ne mal olduğunu hemen ortaya çıkartıyor 5 0 Yanıtla
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