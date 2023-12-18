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Ece Ronay'ın ifade işlemleri tamamlandı, diğer şüphelilerin ifadeleri devam ediyor - Son Dakika
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Ece Ronay'ın ifade işlemleri tamamlandı, diğer şüphelilerin ifadeleri devam ediyor

Eski kocası Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

Ece Ronay\'ın ifade işlemleri tamamlandı, diğer şüphelilerin ifadeleri devam ediyor
18.12.2023 - 14:31,  Güncelleme: 14:33
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Eski kocası Mehmet B.'nin iş yerlerine yönelik kurşunlamaya azmettirmek iddiasıyla gözaltına alınan Ece Ronay'ın savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın sahibi olduğu güzellik merkezleri geçtiğimiz günlerde kurşunlanmıştı. Ronay, bu olaydan eski eşini sorumlu tuttuğunu söylemiş, o olayla ilgili geçtiğimiz günlerde kolluk kuvvetlerine ifade vermişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Kasım tarihinde, Pendik ilçesinde faaliyet gösteren M.E.B'ye ait güzellik salonuna motosikletli kasklı şahıslarca ateş edilmesi, 1 Aralık tarihinde, Kocaeli Gebze ilçesinde faaliyet gösteren oto galeriye motosikletli ve kasklı kişilerce silahla ateş edilmesi olaylarıyla ilgili geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı

Yapılan çalışmaların sonunda, Ece Ronay dahil, toplam 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette işlemlerinin ardından şüpheliler bugün Anadolu Adliyesi'ne getirildi. Ece Ronay dahil 5 şüpheli Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na sevk edilirken 18 yaş altında olan diğer şüpheli ise Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu'na sevk edildi. Ronay'ın yaklaşık 1 saat süren savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Diğer 5 şüphelinin ise ifade işlemleri devam ediyor.

Soruşturma başlatıldı

Ece Ronay'ın eski eşine ait iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak yönetmek veya üye olmak", "Tehdit", "Kasten yaralama", 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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