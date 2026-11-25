Edirne Belediyesi'ne ait kamyonet Saraçhane Köprüsü'nde alev aldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Belediyesi'ne ait açık kasa kamyonet, tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde seyir halindeyken alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmadı, araç kullanılamaz hale geldi.
Edirne'de seyir halindeki açık kasa kamyonet alevlere teslim oldu. Kısa büyüyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Edirne Belediye Başkanlığı'na ait açık kasa kamyonet, tarihi Saraçhane Köprüsü üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Kamyonette bulunan belediye işçileri, durumu fark ederek kısa sürede araçtan uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: İHA
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