Edirne'de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Edirne\'de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

Edirne'de yapılan jandarma denetimlerinde, Köşeçiftliği köyü ve Söğütlüdere köyünde durdurulan araçlarda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek isteyen 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler geri gönderilmek üzere göç idaresine teslim edilirken, organizatörler ise adliyeye sevk edildi.

08.05.2024 18:21
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşeçiftliği köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı - Son Dakika

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