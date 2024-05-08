Edirne\'de 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı

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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Köşeçiftliği köyü ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köyünde şüphe üzerine 2 araç durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isteyen aralarında çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, 2 organizatör gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan iki araç ise trafikten men edilerek otoparka çekildi. - EDİRNE