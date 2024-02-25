Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edirne\'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan hava destekli çalışmalarda 228 göçmen ve 4 göçmen organizatörü yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca da el konuldu. - EDİRNE

25.02.2024 19:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından son bir haftada yapılan hava destekli çalışmalarda 228 göçmen ve 4 göçmen organizatörü yakalandı. Yakalanan göçmenler ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Gözaltına alınan 4 organizatör ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ayrıca göçmen kaçakçılığında kullanılan araca da el konuldu. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Edirne, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 19:54:08. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de 228 göçmen ve 4 organizatör yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement