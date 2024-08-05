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Edirne'de 90 göçmen ve 18 şüpheli organizatör yakalandı

EDİRNE - Edirne'de jandarma ekipleri "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele operasyonları çerçevesinde bir gün içerisinde 18 şüpheli organizatör ve 90 düzensiz kaçak yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığınca sorumluluk bölgesinde "Göçmen Kaçakçılığı" ile mücadele operasyonları sürüyor.

Jandarma ekipleri, göçmenlerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atarak, haksız kazanç elde etme yolunda olan organizatörlerin bağlantılarını ortaya çıkartmak ve faillerini yakalayarak adalette teslim edilmesini sağlamak amacıyla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından devam eden operasyonlarda 18 şüpheli organizatör, göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araç ile 90 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmen ülkelerine geri gönderilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. 18 şüpheli organizatör, işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan 5 araç yedi emin otoparkına teslim edildi.