Edirne'de jandarma ekipleri tarafından arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı

Edirne\'de jandarma ekipleri tarafından arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

13.03.2024 15:58
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalarda arama kararı bulunan 142 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de jandarma ekipleri tarafından arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de jandarma ekipleri tarafından arama kaydı bulunan 142 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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