Edirne'de Doktora Yönelik Tehdit Paylaşımları Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Edirne'de Doktora Yönelik Tehdit Paylaşımları Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne\'de Doktora Yönelik Tehdit Paylaşımları Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı

Edirne'de daha önce darp ettiği doktora yönelik sosyal medya hesabı üzerinden tehdit paylaşımları gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18.04.2024 20:25
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Edirne'de daha önce darp ettiği doktora yönelik sosyal medya hesabı üzerinden tehdit paylaşımları gerekçesiyle ikinci kez tutuklanan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne'de darp ettiği doktoru sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklanan Volkan Kuşçu isimli sanığın yargılanmasına başlandı. Edirne Adliyesi 5. Asliye Caza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, asistan doktor B.B.Ö'nün annesi ve tutuklu sanık Volkan Kuşçu katıldı. Sanık savunmasında, annesini kaybetmenin verdiği bir anlık öfkeyle doktoru darp ettiğini ve yaşanan olaydan pişmanlık duyduğunu ifade etti. Tahliyesinin ardından sosyal medya hesabında bir filmden kesit paylaştığını ifade eden sanık, paylaşımıyla kimseyi tehdit etmediğini iddia etti.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde kanser tedavisi gören ve hastalığına yenik düşen Nazife Kuşçu, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. Annesinin ölüm haberini veren asistan doktor B.B.Ö., hastanın oğlu Volkan Kuşçu tarafından darp edilmişti. Asistan doktor B.B.Ö.'nün "Beyaz kod" bildiriminin ardından zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Kuşçu'ya ev hapsi cezası verilmiş, yapılan itiraz üzerine daha sonra tutuklanmıştı.

İlk duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu'nun daha sonra darp ettiği doktora yönelik sosyal medya üzerinden 'Ne olursa olsun, cezaevine giren insan bir süre sonra katile dönüşür' repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini anlatan tehdit paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve tekrar tutuklanmıştı.

Sanık hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili açılan ikinci davanın ilk duruşması Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya doktor B.B.Ö. katılmazken avukatları ile B.B.Ö'nün annesi, yakınları avukatlar ve çok sayıda meslektaşı ile sanık Volkan Kuşçu katıldı.

Sanık, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza verme zorunluluğu ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ileri bir tarihine ertelendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Doktora Yönelik Tehdit Paylaşımları Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Doktora Yönelik Tehdit Paylaşımları Yapan Şüpheli Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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