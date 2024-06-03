Edirne'de dut toplamak için ağaca çıkan yaşlı kadın hayatını kaybetti

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Edirne'nin Enez ilçesinde dut toplamak için çıktığı ağaçtan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle'de evinin bahçesinde dut toplamak için ağaca çıkan Mümine Işık (70), dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan kadın, Enez Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Işık, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mümine Işık, öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Enez Mezarlığı'nda toprağa verildi. - EDİRNE