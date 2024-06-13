Edirne'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Çarptığı Yayayı Öldürdü - Son Dakika
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Edirne'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Çarptığı Yayayı Öldürdü

Edirne'de yaşanan korkunç kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Ehliyetsiz bir motosiklet sürücüsü, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı. Kazada yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ise hafif sıyrıklarla atlattı.

13.06.2024 10:51
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Edirne'de ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün yaya geçidinde çarptığı yaya yaşam mücadelesini kaybetti. Korku dolu anların yaşandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 7 Haziran 2024 tarihinde Edirne merkez Atatürk Bulvarı'nda meydana gelmişti. Yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki İsmail Topçu'ya, 21 yaşındaki Cihan A.'nın kullandığı 34 EJT 477 plakalı motosiklet çarpmış, yaşlı adam ve motosiklet sürücüsü ile motosikletin arkasında bulunan arkadaşı yaralanmıştı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi gören Topçu, yaşam mücadelesini kaybetti.

Motosiklet sürücüsü ve arkadaşı ise kazayı hafif sıyrıklarla atlatmıştı.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsü Yaya Geçidinde Çarptığı Yayayı Öldürdü - Son Dakika

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