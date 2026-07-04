Edirne\'de engelli kadına otomobil çarptı

Edirne'nin Keşan ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı engelli kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, yürüme engelli Ayşe Karaca (75), Muammer Aksoy Caddesi'nde yolun karşısına geçmek isterken, Muammer Aksoy Caddesi istikametinden Saray Caddesi yönüne dönüş yapan A.Y. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulans ile kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - EDİRNE