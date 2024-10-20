Edirne'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Nefes Kesti - Son Dakika
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Edirne'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Nefes Kesti

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Edirne'de düzenlenen 'Kentsel Deprem Arama Kurtarma Tatbikatı'nda 150 kişilik ekip, senaryo gereği yıkılan bir binada mahsur kalanları kurtarmak için zamanla yarıştı. Deprem sonrası yapılan tatbikatta arama kurtarma köpeği de önemli rol oynadı.

20.10.2024 08:35  Güncelleme: 08:45
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Muhtemel İstanbul depremine hazırlanan Edirne'de nefesleri kesen tatbikat

Betonlar kırıldı, demirler kesildi mahsur kalanlar kurtarıldı

150 kişilik ekip ve arama kurtarma köpeği zamanla yarıştı

EDİRNE - Edirne'de gerçekleştirilen deprem tatbikatında, 150 kişilik arama kurtarma ekibi senaryo gereği betonları kırıp, demirleri kesip mahsur kalanları kurtardı. Arama kurtarma köpeği de, mahsur kalan vatandaşların yerini belirleyip kurtarılmasını sağladı. Gerçeğini aratmayan tatbikat havadan görüntülendi.

Arama Kurtarma Dernekleri Federasyonu'na üye derneklerin katılımıyla Edirne'de "Kentsel Deprem Arama Kurtarma Tatbikatı" gerçekleştirildi. Mülk sahibi tarafından daha önce yıkılan bir binada gerçekleştirilen tatbikatta, 150 kişilik arama kurtarma ekibi ve bir arama kurtarma köpeği yer aldı.

Tatbikatta senaryo gereği meydana gelen deprem sonrası yıkılan bir binada çok sayıda vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, enkaz altında kalan vatandaşların yerini tespit etmek için 'Sesimi duyan var mı?' diye seslendi. Çığlık seslerinin geldiği yeri tespit eden ekipler, betonları kırıp mahsur kalan vatandaşların yanına ulaşmak için zamanla yarıştı.

Betonları hiltiyle kıran, demirleri spiral makinesiyle kesen ekipler, uzun uğraşlar sonucu mahsur kalan vatandaşların yanına ulaştı. Sıkıştığı yerden kurtarılan vatandaşlar, sedyeyle ambulansa taşındı. Arama kurtarma köpeğinin de katıldığı arama kurtarma çalışmasında, enkaz altında kalanların yeri köpek tarafından belirlendi. Betonların altına giren ekipler, vatandaşları mahsur kaldıkları yerden kurtardı.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, muhtemel bir İstanbul depreminde Edirne'nin çok stratejik bir konumda olduğunu söyledi. Avrupa ülkelerinden gelecek ekipleri ve Edirne'de ekipleri koordine etmek için tatbikat yapıldığını vurguladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Gerçekleştirilen Deprem Tatbikatı Nefes Kesti - Son Dakika

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