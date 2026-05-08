Edirne'de İntihar Girişimi

Edirne'de sanayi esnaflarından 39 yaşındaki Emrah Ö., sabah saatlerinde iş yerinde intihar girişiminde bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde bilinci kapalı halde bulunan Emrah Ö.'ye sağlık ekipleri tarafından uzun süre kalp masajı yapıldı.

Sağlık ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu yeniden hayata döndürülen Emrah Ö., ambulansla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Emrah Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. - EDİRNE