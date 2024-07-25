Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Göçmenler ve FETÖ Üyesi - Son Dakika
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Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Göçmenler ve FETÖ Üyesi

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinde 12 göçmen ve 1 FETÖ üyesi yakalandı. Minibüs sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine yapılan aramada, gizli bölmeden çıkan düzensiz kaçak göçmenler ve FETÖ üyesi, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli ve 1 FETÖ üyesi gözaltına alındı.

25.07.2024 17:29
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Edirne'de jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir minibüsün gizli bölmesinde 12 göçmen ve 1 FETÖ üyesi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan denetimlerde, TEM Edirne Otoyolu gişelerde şüphe üzerine bir minibüs durduruldu. Minibüs sürücüsünün şüpheli tavırları üzerine ekipler araç içinde arama yaptı. Minibüste yapılan aramada gizli bölme içinden toplam 12 düzensiz kaçak göçmen ve 1 FETÖ üyesi çıktı.

Düzensiz kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı suçundan 2 şüpheli ve 1 FETÖ üyesi gözaltına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Göçmenler ve FETÖ Üyesi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de Jandarma Ekipleri Tarafından Yakalanan Göçmenler ve FETÖ Üyesi - Son Dakika
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