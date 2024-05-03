Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 8 kaçak ve 1 insan kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 8 kaçak ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda bir adrese düzenlediği operasyonda 8 düzensiz kaçak göçmen ve aranması olan 1 insan kaçakçısını yakaladı. Operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli kaçak göçmen de ele geçirildi. Ayrıca, yakalanan Suriyeli göçmenlerden birinin göçmen kaçakçılığı suçundan arandığı ve hükümlü olduğu belirlendi.

03.05.2024 18:59
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Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 8 kaçak ve 1 insan kaçakçısı yakalandı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda aranması olan 1 insan kaçakçısı ve 8 düzensiz kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube ekipleri edindiği İstihbaratlar sonucunda kaçak göçmenlerin bulunduğu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 6 Filistinli ve 2 Suriyeli düzensiz kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, yakalanan Suriyeli göçmenlerden M.M'nin "Göçmen kaçakçılığı yapmaktan tutuklanması olduğu ve hükümlü olduğu için aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 8 kaçak ve 1 insan kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de kaçak göçmen operasyonu: 8 kaçak ve 1 insan kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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