Edirne'de Kaçak Kazı Yapan Şüpheli Yakalandı

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Edirne'nin Enez ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Enez ilçesine bağlı Çavuşköy'de kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışma sonucu şüpheli, kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelinin kazı çalışmasında kullandığı kova, kürek, matkap, ip ve çizmeye el konuldu.

Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı. - EDİRNE