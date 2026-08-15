Edirne'de Kaza: Kopan Parmak İçin Seferberlik - Son Dakika
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Edirne'de Kaza: Kopan Parmak İçin Seferberlik

Edirne\'de Kaza: Kopan Parmak İçin Seferberlik
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Edirne'de takla atan araçta bir kişinin parmağı koptu, bulunması için ekipler ve vatandaşlar aradı.

Edirne'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilde bulunan bir kişinin parmağı koptu. Polis, sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar kopan parmağı bulabilmek için araçta ve kaza yerinde uzun süre arama yaptı ancak parmak bulunamadı.

Kaza, Edirne 1. Murat Mahallesi Güngör Mazlum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, C.B. yönetimindeki 34 UZ 7337 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan F.K. yaralanırken, parmağının koptuğu belirlendi. Sağlık ekipleri yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı.

Kopan parmağı bulmak için seferber oldular

F.K.'nın kopan parmağının bulunması için polis ve sağlık ekiplerinin yanı sıra çevredeki vatandaşlar da aramaya destek verdi. Ekipler, otomobilin içini, çevresini ve kaza sırasında aracın savrulduğu bölgeleri tek tek kontrol etti.

Uzun süren aramalara rağmen kopan parmak bulunamadı. Kazayla ilgili polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yaralanma, 3. Sayfa, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Kaza: Kopan Parmak İçin Seferberlik - Son Dakika

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