Edirne\'de Mobil Göç Noktası Aracı ile Düzensiz Göçmen Tespiti

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Sınır Kenti olan Edirne'de düzensiz göçle mücadele çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran Mobil Göç Noktası Aracı sayesinde şehrin çeşitli noktalarında emniyet birimleri ile birlikte parmak izi sorgulaması yapılacak.

Düzensiz göçmenlerin tespiti konusunda başlatılan titiz çalışmalar aralıksız olarak devam ederken, kentte hizmete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı da mücadelenin kolaylıkla yürütülmesine katkı sağlayacak. Kentin en işlek noktalarından birisi olan Saraçlar Caddesi'nde faaliyete başlayan Mobil Göç Noktası Aracı'nda görevli ekipler, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendiği kişilerin kimliklerini sorguladı.

Polis ekipleri, düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri ve kimliklerini ibraz edemeyen şahısları Mobil Göç Noktası Aracı'na yönlendiriyor.

İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekipleri tarafından araç içerisinde göç veri tabanı üzerinden biyometrik parmak izi kontrolü yapılıyor. Bu kontrollerle yasal kalış hakkı olmadığı tespit edilen kişiler, geri gönderme merkezine alınarak deport (sınır dışı) işlemleri başlatılıyor.

Mobil Göç Noktası Aracı, aynı zamanda şok uygulamalarda kentin farklı noktalarında görev alacak. - EDİRNE