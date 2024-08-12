Edirne\'de Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Sultan 1. Murat Mahallesi Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Sağlık Yolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan 22 ADE 948 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE