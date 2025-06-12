Edirne\'de Parkta Gençler Arasında Kavga

Edirne'de bir parka iki grup genç arasında çıkan kavga, çevrede bulunan vatandaşlara panik dolu anlar yaşadı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup genç arasında çıkan kavga, çevrede bulunan vatandaşlara panik dolu anlar yaşattı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü.

Kavga anı, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, bir gencin başka bir genci yumrukladığı, ardından diğer gençlerin de kavgaya dahil olmasıyla arbede yaşandığı görüldü.

Mahalle sakinleri, parkta sık sık benzer olayların yaşandığını belirterek durumdan rahatsız olduklarını dile getirdi. Vatandaşlar, parkta huzurlu bir şekilde vakit geçirmek ve sürekli aynı manzaraları görmekten bıktıklarını belirterek, güvenlik önlemlerinin artırılması gerektiğini belirtti. - EDİRNE