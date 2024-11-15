Edirne'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Edirne'de sağanak yağış etkili oluyor

EDİRNE - Edirne'de sağanak yağmur nedeniyle yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

Edirne'de sağanak yağış, kent genelinde etkili oldu. Edirne'de etkili olan yağış vatandaşları olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalananlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere de zor anlar yaşattı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle tedbir aldı. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.