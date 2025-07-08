Edirne'de tarlada başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.
Edirne'nin Eskikadın köyü yakınlarında hasat edilmiş buğday tarlasında başlayan yangın, ağaçlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Tarladan Ağaçlığa Sıçrayan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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