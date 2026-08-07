Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Edirne\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kapıkule Sınır Kapısı yakınında otomobil ile tır çarpıştı, 1 kişi yaralandı, inceleme başlatıldı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.T. yönetimindeki otomobil ile F.D. idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Trafik, Edirne, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika

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