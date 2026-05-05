Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu

Edirne'de narkotik ve istihbarat ekiplerinin ortak operasyonunda, İstanbul istikametine ilerleyen Moldova plakalı araçta 90 kilo 200 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şüpheli hakkında uluslararası uyuşturucu ticareti kapsamında işlem başlatıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Edirne Gişeler mevkiinde İstanbul istikametinde seyreden Moldova plakalı araç durduruldu. Araçta yapılan aramada, daralı ağırlığı 90 kilo 200 gram olan skunk maddesi ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 bin 5 euro ve 3 dolar ele geçirildi. Operasyonda Moldova vatandaşı V.C. ve P.A. gözaltına alınırken, şüpheliler hakkında "uluslararası uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan işlem başlatıldı. Şüphelilerin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. - EDİRNE