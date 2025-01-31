Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 217 kg Ele Geçirildi - Son Dakika
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Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 217 kg Ele Geçirildi

Edirne\'de Uyuşturucu Operasyonu: 217 kg Ele Geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonlarda 217 kg uyuşturucu madde ele geçirildi, 5 kişi tutuklandı.

31.01.2025 10:37
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Edirne'de Gümrük Muhafaza ekiplerinin son üç günde düzenlediği dört farklı operasyonda toplam 217 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi tutuklandı.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, Türkiye Gümrük Bölgesi'ne giriş yapmadan önce analiz ettikleri riskli araçları Kapıkule Gümrük Sahası'nda sıkı takibe aldı. Kameralarla izlenen araçlar, X-ray taramasından geçirilerek portatif cihazlarla kontrol edildi. Dedektör köpeklerin desteğiyle detaylı aramalar gerçekleştiren ekipler, uyuşturucu sevkiyatına izin vermedi.

LPG tankları ve vites kutusunun altına gizlemişler

Gerçekleştirilen dört operasyonda, Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen üç otomobilin LPG tankları ve vites kutusu altına gizlenmiş toplam 40 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Yasal yükü un olan bir tırın dorsesinde beyaz torbalar içine saklanmış 177 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplam 217 kilogram uyuşturucu maddeye el konuldu. Kaçakçılıkta kullanılan bir tır ve üç otomobile el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: 217 kg Ele Geçirildi - Son Dakika

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