Edirne\'de Yangın: 3 İş Yeri ve 2 Depo Zarar Gördü

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Edirne Sabuni mahallesi medrese sokakta 3 iş yerinin ve 2 deponun zarar gördüğü yangının ardından gün ağarınca zarar gün yüzüne çıktı.

Gece saatlerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının ardından soğutma ve temizlik çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları incelemeye gelen Edirne Valisi Yunus Sezer yaşanan olayla ilgili olarak, "Dün akşam vakitlerinde saat 22.00 sularında maalesef yangın çıktı. Önce bir dükkanımızda başlayıp daha sonra 3 dükkana vardı, toplam 5 birimi etkileyen yangın oldu. İtfaiyemizin müdahalesiyle hemen kontrol altına alındı. Bugün de burada hasar ve zarar durumunu görmek için Çevre Şehircilik AFAD ve belediyemizle ilgili arkadaşlarla beraber ziyarette bulunduk. Sevindirici olan kısmı can kaybımız yok. Yangın da çok fazla büyümeden söndürülmesi bizim açımızdan sevindirici. Geçmiş olsun diyoruz. Bundan sonra da hızlı bir şekilde inşallah yaralarını sarıp esnafımız da işine bakar diye düşünüyoruz" dedi.

Gece kimsenin olmaması can kayıplarını önledi

Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına, çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Gece geç saatlerde çıkan yangın sırasında kimsenin bulunmaması, muhtemel can kayıplarını önledi.

Temizlik çalışmaları sürüyor

Gece geç saatlerine kadar süren soğutma çalışmalarının ardından, yangın çıkan 3 işyeri ve 2 depo içerisindeki atıkların temizlenmesi için çalışmalar başlatıldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili de yetkililer tarafından incelemeler sürüyor. Yangının nedeni belirlendikten sonra, olaya ilişkin detaylı bir rapor hazırlanacak. - EDİRNE