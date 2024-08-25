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Edirne'de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, İpsala ilçesi Sarıcaali köyü ve Enez ilçesi Sultaniçe köyü mülki sınırlarında, yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda, 14'ü Suriye uyruklu ve 10'u Sudan uyruklu olmak üzere toplam 24 göçmen gözaltına alındı.

Yakalanan göçmenler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. - EDİRNE