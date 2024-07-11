Edirne\'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'den yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 8 düzensiz göçmenin Avrupa hayalleri, sınırda yakalanmalarıyla son buldu.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lalapaşa ilçesi Doğanköy mülki sınırları içerisinde kaçak yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştığı tespit edilen 8 muhtelif uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi. - EDİRNE
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