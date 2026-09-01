Edirne'nin Hamzabeyli Yolu'ndaki Akaryakıt İstasyonunda Yabancı Uyruklu Şahıslar Çalışanlara Bıçak Çekip Araç Sürdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Edirne'nin Hamzabeyli Yolu'ndaki Akaryakıt İstasyonunda Yabancı Uyruklu Şahıslar Çalışanlara Bıçak Çekip Araç Sürdü

Edirne\'nin Hamzabeyli Yolu\'ndaki Akaryakıt İstasyonunda Yabancı Uyruklu Şahıslar Çalışanlara Bıçak Çekip Araç Sürdü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerindeki İktan Petrol akaryakıt istasyonunda, yabancı uyruklu şahıslar önce market çalışanını gasp etmeye çalıştı, ardından istasyon çalışanlarına bıçak çekip üzerlerine araç sürdü. Yaşananlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Kaçan şüpheliler, Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'nin Hamzabeyli yolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu şahısların önce market çalışanını gasp etmeye çalıştığı, ardından istasyon çalışanlarına bıçak çekerek üzerlerine araç sürdüğü iddia edildi. Yaşananlar istasyonun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Hamzabeyli yolu üzerinde bulunan İktan Petrol isimli akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre istasyona gelen yabancı uyruklu şahıslar ile market çalışanı arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Şahısların market çalışanını gasp etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Yaşanan olayın ardından istasyon çalışanları ile şahıslar arasında yeniden gerginlik yaşandı. İddiaya göre yabancı uyruklu şahıslar bu kez istasyon çalışanlarına bıçak çekti. Şahısların çalışanların üzerine araç sürerek canlarına kastettiği ileri sürüldü.

Güvenlik kameralarına yansıdı

İstasyonda yaşanan olaylar güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde yaşanan arbede ve şahısların araçla istasyon çalışanlarının üzerine yöneldiği anlar yer aldı.

Olayların ardından istasyondan ayrılarak kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Şüpheliler, kısa süre sonra Hamzabeyli Gümrük Sahası'nda polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA

Hamzabeyli, 3. Sayfa, Güvenlik, Edirne, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'nin Hamzabeyli Yolu'ndaki Akaryakıt İstasyonunda Yabancı Uyruklu Şahıslar Çalışanlara Bıçak Çekip Araç Sürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde Netanyahu bunu hesaba katmamıştı: Hükümetin anahtarı Filistinli partilerin elinde
Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti Alanya’da geri manevra yapan otomobil sürücüsünün çarptığı eşi hayatını kaybetti
Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor Anne Biçer’in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri... Gemi faciasında acı bekleyiş sürüyor! Anne Biçer'in yürek yakan sözleri: Ölü ya da diri...
Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Ben-Gvir içeride dua etti
Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor Gemi faciası ağabey-kardeşi ayırdı! Demir kardeşlerin çocukları, babalarından gelecek haberi bekliyor
Girne’deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı Girne'deki gemi faciasının son görüntüleri ortaya çıktı

13:43
Bombalar peş peşe patlıyor Galatasaray’dan saat başı transfer
Bombalar peş peşe patlıyor! Galatasaray'dan saat başı transfer
13:33
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi’nde zirvede, ama kötü anlamda
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde zirvede, ama kötü anlamda
13:11
Togg’da büyük değişim iddiası 3 şirketten art arda açıklama geldi
Togg'da büyük değişim iddiası! 3 şirketten art arda açıklama geldi
13:10
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran “Grup halinde cinsel ilişki“ iddiası
Muhittin Böcek hakkında mide bulandıran "Grup halinde cinsel ilişki" iddiası
13:08
Dünya o hareketini konuşuyor Arda Güler’in ne yaptığını sadece Türkler anladı
Dünya o hareketini konuşuyor! Arda Güler'in ne yaptığını sadece Türkler anladı
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay’da dünyaya seslendi İsrail’e özel vurgu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2026 14:04:59. #7.13#
SON DAKİKA: Edirne'nin Hamzabeyli Yolu'ndaki Akaryakıt İstasyonunda Yabancı Uyruklu Şahıslar Çalışanlara Bıçak Çekip Araç Sürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement