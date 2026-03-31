Edirne Sınırında Kaçak Silah ve Sigara Operasyonu

Edirne Kapıkule karşısındaki Kaptan Andreevo Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda, bir yolcu minibüsünde kaçak silah, mühimmat ve çok sayıda sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Hollanda'ya gitmek üzere sınır kapısına gelen yabancı plakalı minibüs, risk analizi kapsamında şüpheli bulunarak detaylı aramaya alındı. Bulgaristan vatandaşı bir sürücünün kullandığı araçta, Türk vatandaşı H.Y.'nin de yolcu olarak bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin "beyan edilecek bir şeyleri olmadığı" yönündeki ifadelerine rağmen yapılan kontrollerde, araçta gizlenmiş şekilde kaçak silah, mühimmat ve çok sayıda sigara bulundu.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - EDİRNE