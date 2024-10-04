Edremit İlçe Emniyet ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine 26 adet yeni ekip aracı - Son Dakika
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Edremit İlçe Emniyet ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine 26 adet yeni ekip aracı

Edremit İlçe Emniyet ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine 26 adet yeni ekip aracı

Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü' bünyesine yeni katılan 26 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı.

04.10.2024 17:23
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Balıkesir'in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü' bünyesine yeni katılan 26 yeni hizmet aracının tanıtımı yapıldı. Şehit Hamdibey Meydanı'nda gerçekleşen törende Edremit ilçesinde hizmet verecek 26 aracın 15'i Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, trafik, asayiş ve Yunus birimlerinde, 11'i ise Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği bünyesinde görev yapacak.

İlçeye getirilen araçlarla ilgili gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Ahmet Odabaş, yeni araçlar sayesinde polis teşkilatının sahadaki hız ve gücünün artacağını söyledi. 15'i Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü, 11'i Edremit Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği, olmak üzere 26 ekip otosunun hayırlı olmasını dileyen Odabaş, "Allah kazasız belasız kullanmak nasip etsin. Ne kadar güçlü olursak, araçlarımız ne kadar güçlü olursa suçluyla ve suçla mücadelemiz o kadar iyi olur." dedi.

Hem önleyici manada hem de suçluların yakalayıp adalete teslim edilmesi noktasında emniyetin güçlendiğini dile getiren Odabaş, araçların emniyet teşkilatına kazandırılmasında emeği geçenlere, tüm kamu paydaşlarına ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Araçların hizmete alım törenine, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş ve Edremit İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer ve emniyet mensupları katıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit İlçe Emniyet ve Bölge Trafik İstasyon Amirliğine 26 adet yeni ekip aracı - Son Dakika

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