Edremit'te Koyun Sayasında Silah Sesleri: Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika
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Edremit'te Koyun Sayasında Silah Sesleri: Bir Kişi Öldürüldü

Edremit\'te Koyun Sayasında Silah Sesleri: Bir Kişi Öldürüldü

Balıkesir'in Edremit ilçesinde koyun sayasından silah sesleri gelmesi üzerine bölgeye giden polis güçleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın ayaklarından ateşli silah ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

21.05.2024 17:38
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde koyun sayasından silah sesleri gelmesi üzerine bölgeye giden polis güçleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın ayaklarından ateşli silah ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Hamidiye Mahallesi Hayrettin Karabayık Caddesi üzerinde bir sayadan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri olayı polise ihbar etti. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek inceleme yaptı. Yapılan incelemede Sezgin Savaş'ın (33) cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Savaş'ın ateşli silah ile ayaklarında vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te Koyun Sayasında Silah Sesleri: Bir Kişi Öldürüldü - Son Dakika

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