Edremit\'te Şok Asayiş ve Trafik Uygulaması

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde, umuma açık yerlerde asayiş, trafiğin yoğun olduğu noktalarda ise trafik yönünden şok "asayiş ve trafik" uygulaması yaptı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı 30 ekip, 5 Çevik Kuvvet Timi ile 62 çarşı ve mahalle bekçisinden oluşan 208 personel ile şok asayiş uygulaması yapıldı. Gerçekleştirilen uygulamada bin 23 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasında; kasten yaralama, güveni kötüye kullanma, askeri ceza kanununa muhalefet, resmi evrakta sahtecilik, hırsızlık" gibi suçlardan aranan 11 kişi gözaltına alındı.

Uygulamada ayrıca ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 7 mermi ile bir çalıntı motosiklet geçirildi.

Ayrıca, 20 umuma açık iş yeri ile 114 araç denetlendi. 18 araç sürücüsüne toplam 190 bin 364 lira para cezası kesildi, 3 araçta trafikten menedildi. - BALIKESİR