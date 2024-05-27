Edremit'te takla atan traktörün altında kalan sürücü çevre sakinleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika
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Edremit'te takla atan traktörün altında kalan sürücü çevre sakinleri tarafından kurtarıldı

Edremit\'te takla atan traktörün altında kalan sürücü çevre sakinleri tarafından kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Çamcı Köyü Yağcılar mevkiinde bir traktörün takla atması sonucu sürücü traktörün altında kalarak yaralandı. Olayı gören çevre sakinleri hemen müdahale ederek sürücüyü kurtardı. Jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye kurtarma ekipleri de olay yerine sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Edremit Devlet Hastanesine götürüldü ve sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

27.05.2024 09:25
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde takla atan traktörün altında kalan sürücüyü çevre sakinleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Çamcı Köyü Yağcılar mevkiinde A. E.'nin kullandığı traktör direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada traktör sürücüsü A.E. traktör altında kalarak yaralandı. A.E.'ye ilk müdahale çevre sakinleri tarafından yapıldı. Traktör altında kalan sürücü vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı A.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ambulans ile Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edremit'te takla atan traktörün altında kalan sürücü çevre sakinleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

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