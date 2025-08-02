Efsane güreşçinin ardında kopuk bir aile kaldı

Dünya çapında ün kazanan efsane güreşçi Hulk Hogan, 24 Temmuz'da 71 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Hogan'ın ölümünün ardından ortaya çıkan detaylar, ailesiyle olan bağlarının ölümünden önce oldukça zayıfladığını gösterdi.

TORUNLARINA İLGİ GÖSTERMEDİ

Hogan'ın kızı Brooke Hogan'ın eşi olan eski NHL oyuncusu Steven Oleksy, People dergisine yaptığı açıklamada, efsane ismin torunları Oliver Andrew ve Molly Gene ile hiçbir zaman tanışmadığını söyledi. Oleksy, "Bir kez daha mesaj attım, durumunu anlamaya çalıştım ama hiçbir ilgi yoktu" ifadelerini kullandı.

YAKIN OLMAK İÇİN FLORİDA'YA TAŞINDILAR AMA...

Oleksy, Brooke'un babasının yaşlandığını ve sağlık sorunları yaşadığını fark edince eşiyle birlikte Florida'ya taşındıklarını anlattı. Brooke'un yıllarca Hogan'ın tüm ameliyatlarında yanında olduğunu, kendi parasıyla seyahat edip babasına baktığını belirten Oleksy, "Son iki yıla kadar her ameliyatında yanındaydı. Onu en iyi anlayan kişi eşimdi" dedi.