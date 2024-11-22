Eğirdir'de Trafikte Yüksek Sesli Müzik Yayınına Ceza - Son Dakika
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Eğirdir'de Trafikte Yüksek Sesli Müzik Yayınına Ceza

Eğirdir\'de Trafikte Yüksek Sesli Müzik Yayınına Ceza

Eğirdir'de kapıları açık yüksek sesle müzik yayını yapan sürücüye adli ve idari işlem yapıldı.

22.11.2024 18:25
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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde, kapıları açık vaziyette yüksek sesli müzik yayını yaparak trafikte seyreden araç sürücüsü yakalanırken hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 20 Kasım 2024 tarihinde meydana gelen olayda seyir halindeyken yüksek seste müzik yayını yapan ve aracın kapıları seyir halindeyken açık bırakılan araç görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet ekipleri çalışma başlattı. Isparta Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tarafından yapılan çalışma neticesinde "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma", kapıları açık vaziyette yüksek sesli müzik yayını yaparak trafikte seyreden araç sürücüsünün K.K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan şahıs hakkında "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma" ve "Yüksek seste müzik yayını yapmak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir'de Trafikte Yüksek Sesli Müzik Yayınına Ceza - Son Dakika

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