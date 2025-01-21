Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılığa Darbe - Son Dakika
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Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılığa Darbe

Eğirdir Gölü\'nde Kaçak Avcılığa Darbe

Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde 400 kerevit pinteri ele geçirildi, 150 kg kerevit geri salındı.

21.01.2025 10:26
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Isparta Eğirdir Gölü'nde yapılan denetimlerde, yasa dışı olarak kullanılan 400 kerevit pinteri ele geçirildi ve 150 kilogram canlı kerevit kurtarıldı. Ele geçirilen kerevitler göle geri salındı, pinterler ise imha edildi. Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, kaçak avcılığın ekosisteme zarar verdiğini vurgulayarak, denetimlerin devam edeceğini belirtti.

Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı Su Ürünleri Kontrol ekipleri, Eğirdir Gölü'nde yasa dışı avcılıkla mücadeleye yönelik denetimlerini sürdürüyor. 15 Kasım'da başlayan kerevit av yasağı çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde 24 saat içerisinde gölün Gelendost Yakaavşar- Yenice açıklarında yapılan denetimlerde, kaçak avcılığa karşı bir takım operasyonlar gerçekleştirildi.

Denetimler sırasında göle bırakılmış 400 adet kerevit pinteri tespit edilirken, bu pinterlerden 150 kilogram canlı kerevit ele geçirildi. Ele geçirilen kerevitler, su ürünleri ekipleri tarafından yeniden göle salındı. Ekipler, ekosistemin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için av yasaklarına uyulması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

"Ekosistemi koruma çabalarımız sürecek"

Su Ürünleri Mühendisi Dr. Bayram Korkmaz, yasa dışı avcılıkla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. Dr. Korkmaz, av yasağının özellikle dişi kerevitlerin yumurtlama dönemiyle çakıştığını ifade ederek, kaçak avcılığın ekosisteme büyük zarar verdiğine dikkat çekti. Dr. Korkmaz, vatandaşları yasa dışı faaliyetlere karşı duyarlı olmaya davet ederken, bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü veya Eğirdir Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı'na ihbarda bulunulması çağrısında bulundu.

Kaçak av araçlarına el konuldu

Denetimlerde ele geçirilen 400 adet kerevit pinteri, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu gereğince el konularak imha edildi. Eğirdir Gölü'nün korunması ve sürdürülebilir balıkçılık faaliyetlerinin sağlanması amacıyla yapılan bu tür denetimlerin devam edeceği bildirildi. - ISPARTA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eğirdir Gölü'nde Kaçak Avcılığa Darbe - Son Dakika

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