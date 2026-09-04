EGM'den kapora dolandırıcılığına karşı araç alım-satımında noter uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

EGM'den kapora dolandırıcılığına karşı araç alım-satımında noter uyarısı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emniyet Genel Müdürlüğü, kendilerini noter olarak tanıtıp kapora ve dosya masrafı adıyla para isteyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Güvenli Ödeme Sistemi'nin yalnızca noterliklerde işlediğini belirten EGM, şüpheli durumda 112'nin aranmasını istedi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım-satım işlemleri öncesinde 'kapora, dosya masrafı veya güvenli ödeme bedeli' adı altında para talep eden kişilere karşı vatandaşları uyardı.

EGM tarafından yapılan uyarıda, noterliklerin telefon veya mesaj yoluyla kişisel hesaplara para gönderilmesini kesinlikle talep etmediği belirtildi. Araç alım-satım işlemlerinde kullanılan "Güvenli Ödeme Sistemi"nin yalnızca noterliklerde gerçekleştirildiğine dikkat çekildi. Vatandaşların, araç alım-satımı öncesinde kendisini noter veya noter çalışanı olarak tanıtan ve çeşitli gerekçelerle para talep eden kişilere itibar etmemesi gerektiği vurgulandı. Şüpheli bir durumla karşılaşılması halinde ise vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranarak durumun bildirilmesi istendi.

Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Güvenlik, 3. Sayfa, Noter, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa EGM'den kapora dolandırıcılığına karşı araç alım-satımında noter uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da sıra dışı misafir Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı Marmara'da sıra dışı misafir! Sahanda yumurtaya benzeyen denizanası, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı
Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme Tanık olay anını canlandırdı Güllü’nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! Tanık olay anını canlandırdı
Fenerbahçe’ye UEFA’dan kötü haber gelebilir Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
Tek tek tespit edildiler İsrail propagandasına göz açtırılmadı Tek tek tespit edildiler! İsrail propagandasına göz açtırılmadı
Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi Bakın nedeni neymiş Uçaktaki arıza, zorunlu iniş getirdi! Bakın nedeni neymiş
Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek Ahmet Davutoğlu pazartesi günü ifade verecek

12:59
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
Kişisel verileri yasa dışı kullanan avukatlara operasyon! İşte baskın yapılan ünlü hukuk büroları
12:30
Cemil Tugay, kendisine “Hımbıl“ diyen ismi kapıda karşıladı kulisler hareketlendi
Cemil Tugay, kendisine "Hımbıl" diyen ismi kapıda karşıladı; kulisler hareketlendi
12:21
Fenerbahçe’den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
Fenerbahçe'den transferin son gününde Adil Demirbağ bombası
11:14
31 avukat için gözaltı kararı Hukuk bürolarında arama başlatıldı
31 avukat için gözaltı kararı! Hukuk bürolarında arama başlatıldı
11:11
İstanbul’u kana bulayacaktı İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
İstanbul'u kana bulayacaktı! İşte 21 yaşındaki teröristle ekiplerin çatışma anı
10:50
Gülşah’ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Gülşah'ın otopsi raporunda şok detay: 58 kilo girdiği ameliyattan 74 kilo çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 13:05:38. #7.12#
SON DAKİKA: EGM'den kapora dolandırıcılığına karşı araç alım-satımında noter uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement