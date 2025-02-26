EGO Otobüsüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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EGO Otobüsüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı

Ankara'da EGO otobüsüne yanıcı sıvı dökerek ateşe veren A.K. tutuklandı. Şoför yaralandı.

26.02.2025 16:48
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Ankara'da EGO otobüsünü yanıcı sıvı dökerek ateşe veren şüpheli A.K., 'mala zarar verme' ve 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Ulus-Kızılay- Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan 06 BD 4387 plakalı EGO otobüsünü yanıcı sıvı dökerek ateşe veren şüpheli güvenlik ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından Ankara adliyesine getirilen şüpheli A.K., soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi. Şüpheli, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan A.K., 'mala zarar verme' ve 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçlarından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

'Olayın geçmişi'

Başkentte dün sabah saatlerinde Ulus-Kızılay-Ankara Şehir Hastanesi hattında sefer yapan M.D.'nin kullandığı EGO otobüsüne binen A.K., aracın sürücü kabini ve şoförün üzerine yanıcı sıvı dökerek ateşe verdi. Yangın tüpüyle olaya müdahale edip yangını söndüren şoför M.D.'nin el ve yüzünde kısmi yanıklar meydana geldi, otobüste ise hasar oluştu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheli A.K.'yi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan otobüs şoförü M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. Yapılan incelemelerde, zanlı A.K'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu ve psikolojik sorunlar yaşadığı tespit edildi. EGO Genel Müdürlüğü, olayla ilgili detaylı bir açıklama yaparak, yaşanan bu saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa EGO Otobüsüne Saldırı: Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika

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