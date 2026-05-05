Ehliyeti iptal edilen sürücü yaşlı kadına çarptı

Bolu'da sağlık sorunları nedeniyle daha önce ehliyeti iptal edilen sürücünün idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 73 yaşındaki kadına çarptı. Kafasından yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırılırken, sürücüye 200 bin lira para cezası uygulandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Şehit Osman Çatana Sokak ile Akıncı Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinin bulunmadığı noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan S.E.'ye (73), sağa dönüş yapan F.A. idaresindeki 14 DD 460 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrularak kafasından yaralanan yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı S.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücüye 200 bin TL ceza

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, sürücü F.A.'nın sağlık sorunları gerekçesiyle ehliyetinin daha önceden iptal edildiği ve araç kullanmasının yasak olduğu tespit edildi. İfadesi alınmak üzere Bahçelievler Polis Merkezi'ne götürülen sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı yaklaşık 200 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BOLU