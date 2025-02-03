Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika
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Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi

Şarköy'de drift yapan ehliyetsiz sürücüye 84 bin 739 TL ceza kesildi, aracı trafikten men edildi.

03.02.2025 12:51
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Tekirdağ Şarköy'de drift yapan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücüye 84 bin 739 TL ceza uygulanarak aracı trafikten men edildi.

Tekirdağ Şarköy ilçesi Barbaros Hayrettin Paşa Caddesinde bir aracın drift atması üzerine, polis ekipleri harekete geçerek aracın sürücüsünün K.R.P. olduğu tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

Şahsa, Karayolları Trafik Kanunu'na göre ehliyetsiz araç kullanma, drift yapma ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürme maddelerinden dolayı 84 bin 739 TL idari para cezası uygulandı. Araç trafikten men edildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

trafik, Şarköy, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ehliyetsiz Drift Yapan Sürücüye Cezası Kesildi - Son Dakika

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